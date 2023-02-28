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  • Опубликована сегодня в 21:11

CNN: Ситуация в Артемовске хуже, чем об этом говорит Киев

Ситуация под Артемовском намного хуже, чем о том говорит киевский режим. Об этом сообщают журналисты CNN со ссылкой на украинских военных.

Ситуация в городе в настоящий момент очень плачевная, об этом на условиях анонимности поделился один из военнослужащих ВСУ.

"Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении", — отметил военный.

Другой украинский военнослужащий охарактеризовал ситуацию как "ад".

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