Ситуация под Артемовском намного хуже, чем о том говорит киевский режим. Об этом сообщают журналисты CNN со ссылкой на украинских военных.

Ситуация в городе в настоящий момент очень плачевная, об этом на условиях анонимности поделился один из военнослужащих ВСУ.

"Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении", — отметил военный.

Другой украинский военнослужащий охарактеризовал ситуацию как "ад".