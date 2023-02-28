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  • Опубликована сегодня в 20:25

Американский наемник, перешедший на сторону России, рассказал как ВСУ пытают российских военнопленных

Наемник из США Джон Макинтайр, перешедший на сторону России, рассказал о том, как украинские нацисты пытали военнопленных. Об этом сообщает RT.

По словам Макинтайра, в зверствах участвовали не только представители полка "Азов" (организация, деятельность которой запрещена в России), но и ВСУ.

"Слава Богу, я сам этого не видел, но знаю, что многим российским военнопленным отрезали гениталии ножом, вскрывали животы, перерезали горло и отрезали голову. Чудовищно! Этим занимались представители разных организаций — военные из "Азова" и [полка] "Карпатская сечь", — отметил наемник.

Напомним, Джон Маккинтайр является коммунистом, он около года служил в ВСУ с целью получения всей необходимой информации. После этого, он перешел на сторону России и поделился сведениями.

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