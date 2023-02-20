Вооруженные силы России освободили от присутствия киевского режима населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Об этом сообщил представитель Министерства обороны страны Игорь Конашенков.

В боях за населенный пункт принимали участие добровольцы штурмовых отрядов в тесном сотрудничестве с ВДВ, ракетными войсками и артиллерией.

На данном направлении вооруженные силы киевского режима потеряли свыше 115 военных. Также были уничтожены БМП, три бронированные машины, два автомобиля, две установки "Град", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".