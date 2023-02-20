В Министерстве обороны России сообщили о сбитом украинском истребители Су-27. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Самолет был сбит во время воздушного боя в районе города Изюм Харьковской области. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили в районе Херсона склад с боеприпасами ВСУ.
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