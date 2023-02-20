Участники специальной военной операции прорвали оборону противника в районе поселка Берховка под Артемовском. Об этом сообщил Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Отмечается, что российские штурмовики зашли в тыл обороны ВСУ и районе Ягодного и отрезали им возможность отступить в Артемовск.
В настоящее время военнослужащие держат позиции вдоль лесополосы, чтобы нанести удар противнику с фланка.
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