Участники специальной военной операции прорвали оборону противника в районе поселка Берховка под Артемовском. Об этом сообщил Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что российские штурмовики зашли в тыл обороны ВСУ и районе Ягодного и отрезали им возможность отступить в Артемовск.

В настоящее время военнослужащие держат позиции вдоль лесополосы, чтобы нанести удар противнику с фланка.