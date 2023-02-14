Вооруженные силы России ликвидировали украинских боевиков из 80-й бригады ВСУ, которые казнили российских военнослужащих в Макеевке. Об этом сообщает портал "Русская весна".
"Уничтожена часть отряда, казнившего наших пленных бойцов в Макеевке. Остальные боевики были ликвидированы в ходе атаки", — отмечает издание.
Российские мотострелки взяли штурмом украинские позиции. Один из боевиков попал в плен, ему оказали медицинскую помощь, но он скончался по пути в госпиталь.
Напомним, осенью 2022 года в сети появилось видео, на котором украинские военные казнили по меньшей мере 11 российских военнопленных. Было установлено, что преступление совершено боевиками 80-й бригады ВСУ.
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