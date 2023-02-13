Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 73,6307
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 78,671
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:19

Страны Запада поставляют ВСУ особо опасные боеприпасы

Украинские военнослужащие под Угледаром применяют особо опасные боеприпасы. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил командир Передвижной медицинской групп Медицинского отряда специального назначения ВС России.

Эксперт отметил, что в последнее время в госпитали начало поступать все большее число военнослужащих, у которых находят шарообразные поражающие элементы.

"Они на большой скорости проникают, начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект", — отметил врач с позывным Тренер.

Пострадавшие от подобных снарядов являются наиболее тяжелыми. Вероятно, подобные боеприпасы поступают из стран Запада.

Мир

Блинкен планирует встретиться с главой МИД Китая на этой неделе

Это будет первая встреча высокопоставленных лиц двух стран после инцидента с китайским аэростатом

Читать полностью

Третий энергоблок словацкой АЭС "Моховце" выведен на 35% мощности

Выведение этого энергоблока на полную мощность позволит республике самостоятельно покрывать свои нужды в электроэнергии

Читать полностью

Общество

Экс-советник главы Пентагона: ВС РФ вскоре уничтожат всех иностранных наемников в зоне СВО

Боеспособность вооруженных сил России находится на самом высоком уровне

Читать полностью

"Кинопоиск" лишится ряда фильмов компании Disney

В список "запрещенки" входят такие известные кинокартины, как "Звездные войны", "Король Лев", "Один дома"

Читать полностью

Новости