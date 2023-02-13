Украинские военнослужащие под Угледаром применяют особо опасные боеприпасы. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил командир Передвижной медицинской групп Медицинского отряда специального назначения ВС России.

Эксперт отметил, что в последнее время в госпитали начало поступать все большее число военнослужащих, у которых находят шарообразные поражающие элементы.

"Они на большой скорости проникают, начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект", — отметил врач с позывным Тренер.

Пострадавшие от подобных снарядов являются наиболее тяжелыми. Вероятно, подобные боеприпасы поступают из стран Запада.