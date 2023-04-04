Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Школьный, расположенному в Одессе. Об этом сообщает "Русская весна".

Как отмечают военные корреспонденты, в одно и тоже место прилетело три снаряда. Отмечается, что взрыв был достаточно мощный.

Ранее поступала информация о том, что в городе были также слышны звуки взрывов. В Одессе объявили воздушную тревогу.