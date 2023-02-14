Соединенные Штаты могут начать мирные переговоры по Украине с Россией. Об этом сообщает колумнист Global Times Фэй Сюэ.

"Развитие событий указывает на то, что на следующем этапе ситуация между Москвой и Киевом может претерпеть значительные изменения. Кажется, СШАжелают быстрого результата", — отметил Сюэ.

Причиной тому может стать затяжной конфликт, из которого киевский режим не сможет получить преимущество.