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  • Опубликована сегодня в 20:23

США ожидают, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает от украинских боевиков контрнаступление в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано в преддверии заседания глав МИД стран-членов альянса, которое состоится 4-5 апреля в Брюсселе.

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