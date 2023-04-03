Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает от украинских боевиков контрнаступление в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано в преддверии заседания глав МИД стран-членов альянса, которое состоится 4-5 апреля в Брюсселе.