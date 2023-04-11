Соединенные Штаты сомневаются в успехе предполагаемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Такой вывод был сделан исходя из данных американской разведки, которые были получены журналистами благодаря утечке.

В материалах утверждается, что украинские боевики недостаточно сформированы и обеспечены. Также существует проблема с боеприпасами. Результатом контрнаступления могут стать скромные успехи.