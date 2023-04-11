Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 81,7441
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 89,1737
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:39

TWP: США сомневаются в успехе контрнаступления Украины

Соединенные Штаты сомневаются в успехе предполагаемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Такой вывод был сделан исходя из данных американской разведки, которые были получены журналистами благодаря утечке.

В материалах утверждается, что украинские боевики недостаточно сформированы и обеспечены. Также существует проблема с боеприпасами. Результатом контрнаступления могут стать скромные успехи.

Мир

NDP: Зеленский отдаст Польше западный региона Украины в обмен на помощь при контрнаступлении

В обмен на помощь в контрнаступлении

Читать полностью

В Запорожской области задержали шпиона, который передавал ВСУ важную информацию

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Читать полностью

Общество

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

Читать полностью

Новости