Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова закончить специальную военную операцию. Об этом сообщает ТАСС.
Короткая встреча прошла на поляъ саммита глав МИД Большой двадцатки.
"Я сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что и многие другие заявили на прошлой неделе в ООН, а также так много глав дипведомств "двадцатки" сказали сегодня: закончите войну, взаимодействуйте в дипломатическом подходе, который может принести справедливый и прочный мир". — подчеркнул Блинкен.
Глава американского дипломатического ведомства напомнил о плане урегулирования конфликта, предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по мнению Москвы, не имеет ничего общего с миром.
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