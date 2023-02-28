Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что обучение украинских военных на истребителях F-16 еще не начиналось. Об этом сообщает RT.
По словам чиновника, срок предоставления самолетов составляет около 18 месяцев. Срок подготовки летчиков также равен примерно 18 месяцам.
Так как решение о поставке истребителей еще не принято, то и начинать обучение пилотов пока не имеет смысла.
Каль также отметил, что техника, возможно, никогда не будет поставлена киевскому режиму.
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