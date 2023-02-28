Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:43

Пентагон пока не начинал обучать украинских летчиков управлению на F-16

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что обучение украинских военных на истребителях F-16 еще не начиналось. Об этом сообщает RT.

По словам чиновника, срок предоставления самолетов составляет около 18 месяцев. Срок подготовки летчиков также равен примерно 18 месяцам.

Так как решение о поставке истребителей еще не принято, то и начинать обучение пилотов пока не имеет смысла.

Каль также отметил, что техника, возможно, никогда не будет поставлена киевскому режиму.

Мир

CNN: Ситуация в Артемовске хуже, чем об этом говорит Киев

Киевский режим скрывает правду

Читать полностью

Украина просила у США 128 истребителей F-16

Не факт, что они вообще получат самолеты

Читать полностью

Общество

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Читать полностью

Новости