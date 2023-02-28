Американский наемник Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в иностранном легионе ВСУ. Об этом сообщает RT.
Мужчина служил в нацбате "Карпатская Сечь", в интервью изданию он сообщил, что изначально его целью был сбор данных во время службы в ВСУ, что он успешно и сделал.
"Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта", — отметил Макинтайр.
Военнослужащему удалось собрать документы, файлы, разведданные и карты, чтобы передать их российской стороне. Многое он рассказал и о самих нацбатах.
"У всех татуировки, нацистская символика… В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: "Нет, русские не нацисты — мы нацисты", — отметил Маккинтайр.
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