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  • Опубликована сегодня в 15:34

RT: наемник из США перешел на сторону России и передал важную информацию

Американский наемник Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в иностранном легионе ВСУ. Об этом сообщает RT.

Мужчина служил в нацбате "Карпатская Сечь", в интервью изданию он сообщил, что изначально его целью был сбор данных во время службы в ВСУ, что он успешно и сделал.

"Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта", — отметил Макинтайр.

Военнослужащему удалось собрать документы, файлы, разведданные и карты, чтобы передать их российской стороне. Многое он рассказал и о самих нацбатах.

"У всех татуировки, нацистская символика… В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: "Нет, русские не нацисты — мы нацисты", — отметил Маккинтайр.

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