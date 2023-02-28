Американский наемник Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в иностранном легионе ВСУ. Об этом сообщает RT.

Мужчина служил в нацбате "Карпатская Сечь", в интервью изданию он сообщил, что изначально его целью был сбор данных во время службы в ВСУ, что он успешно и сделал.

"Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта", — отметил Макинтайр.

Военнослужащему удалось собрать документы, файлы, разведданные и карты, чтобы передать их российской стороне. Многое он рассказал и о самих нацбатах.