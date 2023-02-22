Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина проиграет России. Об этом он сообщил в интервью Mysl Polska.
"Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — отметил Риттер.
Эксперт выразил уверенность, что НАТО не сможет восполнить потребности киевского режима в артиллерийских боеприпасах и технике.
Песков: Заседания Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» привлекло внимание к проблеме
Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.
Гагин: Артемовск совсем скоро полностью перейдет под контроль российской армии
Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов, отметил советник врио главы ДНР.
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство