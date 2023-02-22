Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина проиграет России. Об этом он сообщил в интервью Mysl Polska.

"Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", — отметил Риттер.

Эксперт выразил уверенность, что НАТО не сможет восполнить потребности киевского режима в артиллерийских боеприпасах и технике.