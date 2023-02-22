Киевский режим получил от США 12 комплексов HIMARS с ракетами, дальность стрельбы которой достигает 150 км. Об этом сообщил замглавы Министерства информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

"Ракеты новые, возможно, экспериментальные. Их ТТХ держатся в строжайшем секрете. И это не декларируемые ранее GLSDB". — отметил политик.