Президент Украины Владимир Зеленский представляет из себя инструмент тотального уничтожения. Об этом сообщил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист подверг критике президента США Джо Байдена за визит в Киев. С его точки зрения это свидетельствует о желании тотальной войны с президентом России Владимиром Путиным.
Подобный действия чреваты уничтожением западных стран, особенно при условии объединения России и Китая.
Карлсон также заметил, что сам лидер киевского режима утверждает, что объединение Москвы и Пекина приведет к началу мировой войны.
"Кто может спокойно сказать что-то подобное? И в результате этого факта, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. Ничего страшного. Лишь бы мы взяли Крым. Это очень мрачный образ мышления", — отметил журналист.
Телеведущий также отметил, что Зеленский запретил в своей стране христианство, занимался арестом монахинь и священников.
"О, но он герой", утверждают наши лидеры от Чака Шумера до Митча Макконнелла. Нет, Зеленский не герой. Он — инструмент тотального уничтожения", — резюмировал Карлсон.
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