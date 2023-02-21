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  • Опубликована сегодня в 11:03

Fox News: Зеленский инструмент тотального уничтожения

Президент Украины Владимир Зеленский представляет из себя инструмент тотального уничтожения. Об этом сообщил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист подверг критике президента США Джо Байдена за визит в Киев. С его точки зрения это свидетельствует о желании тотальной войны с президентом России Владимиром Путиным.

Подобный действия чреваты уничтожением западных стран, особенно при условии объединения России и Китая.

Карлсон также заметил, что сам лидер киевского режима утверждает, что объединение Москвы и Пекина приведет к началу мировой войны.

"Кто может спокойно сказать что-то подобное? И в результате этого факта, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. Ничего страшного. Лишь бы мы взяли Крым. Это очень мрачный образ мышления", — отметил журналист.

Телеведущий также отметил, что Зеленский запретил в своей стране христианство, занимался арестом монахинь и священников.

"О, но он герой", утверждают наши лидеры от Чака Шумера до Митча Макконнелла. Нет, Зеленский не герой. Он — инструмент тотального уничтожения", — резюмировал Карлсон.

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