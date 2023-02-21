Президент Украины Владимир Зеленский представляет из себя инструмент тотального уничтожения. Об этом сообщил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист подверг критике президента США Джо Байдена за визит в Киев. С его точки зрения это свидетельствует о желании тотальной войны с президентом России Владимиром Путиным.

Подобный действия чреваты уничтожением западных стран, особенно при условии объединения России и Китая.

Карлсон также заметил, что сам лидер киевского режима утверждает, что объединение Москвы и Пекина приведет к началу мировой войны.

"Кто может спокойно сказать что-то подобное? И в результате этого факта, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. Ничего страшного. Лишь бы мы взяли Крым. Это очень мрачный образ мышления", — отметил журналист.

Телеведущий также отметил, что Зеленский запретил в своей стране христианство, занимался арестом монахинь и священников.