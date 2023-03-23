Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ обладает не худшим оружием, чем реактивная система залпового огня HIMARS. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Политик подчеркнул, что отечественные РСЗО имеют такую же точность и глубину поражения и даже лучше. При этом Медведев признал, что американские изделия "вполне достойные".
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон выделит дополнительные $350 млн на помощь киевскому режиму. В рамках помощи предусматриваются поставки снарядов доя РСЗО HIMARS.
Командующий ВСУ заявил о планах по контрнаступлению в районе Артемовска
Раскрывают свои планы или дезинформация?
Конгрессмен США: попытки РФ поднять со дна Черного моря беспилотник, угрожают нацбезопасности
Вероятно, дрон хранит свои тайны
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном