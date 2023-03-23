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  • Опубликована сегодня в 12:43

Медведев: мы обладаем не худшим оружием, чем РСЗО HIMARS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ обладает не худшим оружием, чем реактивная система залпового огня HIMARS. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Политик подчеркнул, что отечественные РСЗО имеют такую же точность и глубину поражения и даже лучше. При этом Медведев признал, что американские изделия "вполне достойные".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон выделит дополнительные $350 млн на помощь киевскому режиму. В рамках помощи предусматриваются поставки снарядов доя РСЗО HIMARS.

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