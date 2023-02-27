Страны Запада могут вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. С таким мнением выступило издание Bild.

"Речь идёт о давлении на Киев с целью начать переговоры с Москвой и создании чётких условий, что Украина должна сделать, прежде чем это давление усилится", — отмечают авторы издания.

По мнению издания, страны Запада поддерживают киевский режим лишь на словах, а на деле планируют выдвинуть ему ультиматум.