Украинское издание сообщило о нескольких взрывах, которые произошли на территории Киева. После этого военными была включена воздушная тревога. Сирены работали не только в городе - их активировали по всей территории Киевской области. На данный момент подробности неизвестны.

Кроме того, в воскресенье, 10 декабря, была информация о серии взрывов, произошедших в Одесской и Херсонской областей. В последней украинские военные подтвердили факт взрывов.