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В Киеве объявили воздушную тревогу после взрывов
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  • Опубликована сегодня в 13:49

В Киеве объявили воздушную тревогу после взрывов

Украинское издание сообщило о нескольких взрывах, которые произошли на территории Киева. После этого военными была включена воздушная тревога. Сирены работали не только в городе - их активировали по всей территории Киевской области. На данный момент подробности неизвестны.

Кроме того, в воскресенье, 10 декабря, была информация о серии взрывов, произошедших в Одесской и Херсонской областей. В последней украинские военные подтвердили факт взрывов.

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