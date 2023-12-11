Украинское издание сообщило о нескольких взрывах, которые произошли на территории Киева. После этого военными была включена воздушная тревога. Сирены работали не только в городе - их активировали по всей территории Киевской области. На данный момент подробности неизвестны.
Кроме того, в воскресенье, 10 декабря, была информация о серии взрывов, произошедших в Одесской и Херсонской областей. В последней украинские военные подтвердили факт взрывов.
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