Секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что противостояние России и Украины закончится развалом первой. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель киевского режима заявил, что изменения в ходе боевых действий будут заметны через несколько месяцев.
Как отмечают эксперты, подобные заявления призваны отрезать пути к переговорам, что выгодно Киеву, но не гражданам Украины.
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