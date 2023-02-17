Секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что противостояние России и Украины закончится развалом первой. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель киевского режима заявил, что изменения в ходе боевых действий будут заметны через несколько месяцев.

Как отмечают эксперты, подобные заявления призваны отрезать пути к переговорам, что выгодно Киеву, но не гражданам Украины.