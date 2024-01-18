Французские сенаторы в растерянности: на фоне бравурных заявлений президента Эмманюэля Макрона, о том, что страна встала на рельсы «экономики войны» расходятся с действительностью.
По крайне мере, об этом красноречиво свидетельствуют данные опубликованного комиссией сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил доклада о расходе ВСУ Украины снарядов так называемого «натовского» калибра (155 миллиметров). Военные заводы Франции производят таких снарядов 20 000 штук в год. А Украина, тратит эти объемы в течение считанных дней.
Как заявил глава комиссии Седрик Перрен, ВСУ ежедневно выпускает в сторону российских позиций до 8 000 снарядов «натовского» калибра. Несложный подсчет привел фрканцузских сенаторов к грустному выводу: за 3-4 дня Украина тратит годовой объем боеприпасов, производимый заводами Французской Республики.
Напомним, что о том, что Франция переходит на «экономику войны» президент Эмманюэль Макрон заявил еще в июне 2022 года - на международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.
«Нам нужно создать гораздо более сильную европейскую оборонную промышленность и промышленную и технологическую базу», - сказал тогда французский лидер.
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