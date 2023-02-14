Украина готовит поддельные доказательства "расхищения" вооруженными силами России радиоактивных материалов с территории Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает заявлении Межведомственный координационный штаба России по гуманитарному реагированию, созданный на базе Национального центра управления обороной.

"На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды", за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий", — утверждается в заявлении.

В подготовке провокации принимают участие специалисты из Норвегии. Их задачей является в создании иллюзии независимого расследования.