Вооруженные силы Украины взорвали почти все мосты близ Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

"При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту — они все уничтожили", — отметил один из военнослужащих.

Боец добавил, что украинские войска делают все, чтобы России позже пришлось восстанавливать больше гражданских объектов.