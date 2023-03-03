Вооруженные силы Украины взорвали почти все мосты близ Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
"При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту — они все уничтожили", — отметил один из военнослужащих.
Боец добавил, что украинские войска делают все, чтобы России позже пришлось восстанавливать больше гражданских объектов.
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