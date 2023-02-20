Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную сдачу Артемовска. Об этом он сообщил в интервью с итальянским журналистом.
Лидер киевского режима отметил, что данный город не достаточно крупный, несмотря на то, что по данным на 1 января 2021 года численность населения там составляла 72 310 человек.
"Нам важно отстоять Бахмут, но не любой ценой, чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом захотят дальше до Краматорска, Славянска… и до Днепра, если они смогут. Мы сопротивляемся, готовим следующее контрнаступление", — отметил Зеленский
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