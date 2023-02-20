Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную сдачу Артемовска. Об этом он сообщил в интервью с итальянским журналистом.

Лидер киевского режима отметил, что данный город не достаточно крупный, несмотря на то, что по данным на 1 января 2021 года численность населения там составляла 72 310 человек.