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  • Опубликована 22.02.2023 в 15:57

Глава ГУР Украины: пожары в России не случайны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны. Об этом он сообщил в комментарии украинскому изданию.

"Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. Понятно, что оно не просто так горит", — отметил представитель киевского режима.

Ранее злоумышленник отметил, что в России работают шпионы, которые подготавливают террористические акты на территории страны.

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