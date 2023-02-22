Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны. Об этом он сообщил в комментарии украинскому изданию.

"Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. Понятно, что оно не просто так горит", — отметил представитель киевского режима.

Ранее злоумышленник отметил, что в России работают шпионы, которые подготавливают террористические акты на территории страны.