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  • Опубликована сегодня в 0:34

МИД Украины готовиться к битве на двух фронтах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что режим готовиться к сражениям на двух фронтах.

Первый фронт - дипломатический, а второй — военный. Представитель режима подчеркнул, что в скором времени состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут быть приняты важные решения.

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