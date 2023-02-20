Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что режим готовиться к сражениям на двух фронтах.
Первый фронт - дипломатический, а второй — военный. Представитель режима подчеркнул, что в скором времени состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут быть приняты важные решения.
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