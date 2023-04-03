Американский политолог Скотт Беннетт заявил, что Владлена Татарского могли убить украинские боевики при поддержке Запада. Об этом сообщают "Известия".

Эксперт не исключил вероятность того, что взрыв был реализован с использованием иностранных спутников.

Беннетт выразил мнение, что операцию провели совместно спецслужбы США, Великобритании, Украины и Израиля.

Злоумышленники пытаются спровоцировать Россию на ответные действия для укрепления на Западе единства.