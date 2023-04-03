Американский политолог Скотт Беннетт заявил, что Владлена Татарского могли убить украинские боевики при поддержке Запада. Об этом сообщают "Известия".
Эксперт не исключил вероятность того, что взрыв был реализован с использованием иностранных спутников.
Беннетт выразил мнение, что операцию провели совместно спецслужбы США, Великобритании, Украины и Израиля.
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