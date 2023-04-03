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  • Опубликована сегодня в 8:37

Беннетт: Владлена Татарского убили киевские боевики при поддержке Запада

Американский политолог Скотт Беннетт заявил, что Владлена Татарского могли убить украинские боевики при поддержке Запада. Об этом сообщают "Известия".

Эксперт не исключил вероятность того, что взрыв был реализован с использованием иностранных спутников.

Беннетт выразил мнение, что операцию провели совместно спецслужбы США, Великобритании, Украины и Израиля.

Злоумышленники пытаются спровоцировать Россию на ответные действия для укрепления на Западе единства.

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