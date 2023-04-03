Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова задержана. Об этом сообщает "Интерфакс".
Девушка родилась в 1997 году. Ее доставили к следователю, где будет проводиться допрос.
У сотрудников правоохранительных органов есть основания полагать, что именно она принесла на встречу к военкору коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.
Напомним, в воскресенье, 2 марта, в кафе "Стрит Бар" прогремел взрыв. В результате происшествия Владлен Татарский погиб, еще пострадали 25 человек. Возбуждено уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.
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