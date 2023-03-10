Международная федерация фехтования решила допустить российский и белорусских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Решение было принято на внеочередном конгрессе FIE. Спортсменов ранее не допустили до участия в мероприятиях организации с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции.
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