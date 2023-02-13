Российский снайпер одним выстрелом ликвидировал двоих иностранных наемников, воюющих на стороне украинского режима. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Позиции врага были обнаружены по радиопереговорам. Снайпер занял позицию и начал наблюдать за целью. Когда боевики оказались на одной линии, военнослужащий открыл огонь.