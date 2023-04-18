Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее некоторые СМИ стали сообщать о том, что власти страны не исключают проведение второй волны мобилизации.
Стоит отметить, что подобные разговоры ведутся с начала объявления частичной мобилизации. В основном они основаны на дезинформации со стороны киевского режима. Несмотря на то, что эти слухи никогда не подтверждались, некоторые представители общественности упорно продолжают их муссировать.
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