Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку в отношении юмориста Семена Слепакова. Об этом сообщает SHOT.

Злоумышленник обвиняется в дискредитации вооруженных сил России. Дело в том, что в своих песнях артист высмеивает и оскорбляет российских военных.

Ранее, в январе 2023 года Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу СКР Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении Слепакова.