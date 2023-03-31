Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку в отношении юмориста Семена Слепакова. Об этом сообщает SHOT.
Злоумышленник обвиняется в дискредитации вооруженных сил России. Дело в том, что в своих песнях артист высмеивает и оскорбляет российских военных.
Ранее, в январе 2023 года Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу СКР Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении Слепакова.
Корейские танки К2 будут строить в Польше
Варшава и Сеул договорились о производстве в Польше корейских танков K2, сообщило РИА "Новости".
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