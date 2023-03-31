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  • Опубликована сегодня в 15:27

Сотрудники полиции проверят Семена Слепакова на предмет дискредитации ВС России

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку в отношении юмориста Семена Слепакова. Об этом сообщает SHOT.

Злоумышленник обвиняется в дискредитации вооруженных сил России. Дело в том, что в своих песнях артист высмеивает и оскорбляет российских военных.

Ранее, в январе 2023 года Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу СКР Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении Слепакова.

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