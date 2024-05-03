Власти Финляндии заявили, что поддерживают контакты с НАТО и Евросоюзом по вопросу сбоев в работе GPS, в которых союзники обвиняют Россию.
Сообщается, что президент страны Александер Стубб и комитет Совета министров по внешней политике и безопасности обсудили возможное "вмешательство РФ в работу GPS".
"Финляндия продолжит поддерживать тесный контакт с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по этому вопросу", — отметил финский кабмин.
Также на повестке дня стояли вопросы значительных изменений обстановки в сфере безопасности, международные учения и углубление оборонного сотрудничества с США, Швецией, Норвегией, Великобританией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.
В конце апреля страны Прибалтики заявили Financial Times о помехах в работе навигационной системы GPS, из-за чего возникают трудности в авиасообщении в регионе Балтийского моря. Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии выразили уверенность в том, что неполадки в GPS являются "частью враждебных действий России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает данными о том, что Россия якобы подавляет работу навигационной системы.
Ранее МИД России отверг причастность РФ к взрывам в Чехии в 2014 году.
Фото: commons.wikimedia.org/Адриан Пингстоун.
Генпрокуратура Армении намерена завести уголовное дело на Пашиняна
Генпрокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить заявление, поступившее в ведомство, о требовании привлечь премьера Никола Пашиняна к уголовной ответственности за нарушения, совершенные в процессе делимитации границы с Азербайджаном, как сообщила генпрокурор республики Анна Вардапетян в пятницу.
Постпред США "забыла" про погибшего в украинской тюрьме американце
Постпред Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд не вспомнила о погибшем в украинской тюрьме американце.
Алла Пугачева похвалила участницу шоу «Голос» Анастасию Садковскую
Алла Пугачева оценила участницу 12-го сезона музыкального шоу "Голос" на канале "Первый" Анастасию Садковскую.
Ученые открыли ранее неизвестную генную мутацию, вызывающую рак
Прежде неизвестная науке генетическая мутация SBS40b увеличивает вероятность развития рака почки типа светлых клеток. Чаще всего эта мутация встречается у жителей Литвы и Чехии.