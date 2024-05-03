Власти Финляндии заявили, что поддерживают контакты с НАТО и Евросоюзом по вопросу сбоев в работе GPS, в которых союзники обвиняют Россию.

Сообщается, что президент страны Александер Стубб и комитет Совета министров по внешней политике и безопасности обсудили возможное "вмешательство РФ в работу GPS".

"Финляндия продолжит поддерживать тесный контакт с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по этому вопросу", — отметил финский кабмин.

Также на повестке дня стояли вопросы значительных изменений обстановки в сфере безопасности, международные учения и углубление оборонного сотрудничества с США, Швецией, Норвегией, Великобританией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

В конце апреля страны Прибалтики заявили Financial Times о помехах в работе навигационной системы GPS, из-за чего возникают трудности в авиасообщении в регионе Балтийского моря. Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии выразили уверенность в том, что неполадки в GPS являются "частью враждебных действий России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает данными о том, что Россия якобы подавляет работу навигационной системы.

Ранее МИД России отверг причастность РФ к взрывам в Чехии в 2014 году.

Фото: commons.wikimedia.org/Адриан Пингстоун.