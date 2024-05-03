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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 16:17

MacRumors: Apple Watch одобрены для выявления мерцательной аритмии

Американский регулятор одобрил часы Apple в качестве устройства для выявления мерцательной аритмии, сообщает издание MacRumors.

Мир

Тим Кук: ИИ будет работать на iPhone лучше, чем у других

Тим Кук: ИИ будет работать на iPhone лучше, чем у других

Кук выразил уверенность в том, что технологии на основе искусственного интеллекта дадут Apple конкурентное преимущество.

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Компания Google начала помечать официальные правительственные приложения

Компания Google начала помечать официальные правительственные приложения

Google начал маркировать официальные правительственные приложения специальным знаком.

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Общество

Студента

Студента "Вышки" арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ* в Москве

Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики за пропаганду ЛГБТ*.

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Столетний ветеран ВОВ из Дагестана стал Героем России

Столетний ветеран ВОВ из Дагестана стал Героем России

Сергей Меликов отзывается о героическом старике как об очень жизнерадостном, отзывчивом и интересном человеке, ответив, что Ибрагим-Паша Садыков является примером для наших бойцов, которые сейчас продолжают его дело на фронтах СВО.

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Новости