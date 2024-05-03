Источник, знакомый с ситуацией вокруг теракта на Крымском мосту, упомянул, что в основе бомбы, используемой для взрыва Крымского моста в октябре 2022 года, мог быть тротил.
Он утверждал, что аммиачная селитра, была использована в достаточном объеме, а для увеличения мощности был применен "специальный состав". Для созревания взрывного заряда могла использоваться тротиловая шашка ТП-400 массой 400 граммов, оборудованная специальным капсюлем для электродетонатора. Скорость детонации такой бомбы составляла от 6,5 до 6,8 км/сек.
Взрыв произошел ранним утром 8 октября 2022 года из-за взрыва грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн поезда и частичному разрушению двух автомобильных разводных пролетов правого крыла моста.
Взрывное устройство было скрыто в упаковке рулонов из строительной полиэтиленовой пленки, расположенных на 22 паллетах с общим весом около 22,8 тонны.
Эксперты в интервью РИА Новости ранее завяляли, что взрывчатые вещества в фуре, приближающейся к Крымскому мосту, могли быть притаены под специальной пленкой и оборудованы датчиками, блокирующими сигналы сканеров при осмотре груза.
Фото: rosavtodor.gov.ru/Росавтодор (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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