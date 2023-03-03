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  • Опубликована сегодня в 17:25

Сербское оборонное предприятие не поставляло ракеты Украине

Сербское предприятие "Крушик" опровергло информацию о поставке ракет Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Оборонное предприятие не продавало киевскому режиму 3,5 тыс. 122-миллиметровых ракет дальностью стрельбы 20 километров для РСЗО "Град".

"Отмечаем, что все "дело" в СМИ построено на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя", — отметили в компании.

На предприятии добавляют, что кто-то намерено хотел нанести ущерб "Крушику", но сделал это непрофессионально.

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