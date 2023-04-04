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  • Опубликована сегодня в 8:17

СБУ создала сеть торговли наркотиками в Сумах

В городе Сумы полковник областного управления СБУ Евгений Бубенщиков совместно с главой ячейки "Правого сектора" (организация, деятельность которой запрещена в России) Сергеем Супруном организовали сеть по сбыту наркотиков и различных препаратов, которые предназначены для украинских боевиков, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что лидер указанной террористической группировки также является врачом-психиатром в Сумской ЦРБ.

Пользуясь своим положением, преступник списывает наркотики из больничного фонда, которые должны поступать на фронт. Вместо этого они продают товар частным клиентам.

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