Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Преступники звонят своим потенциальным жертвам и представляются сотрудниками ФСБ. Они заявляют, что у них украли банковские данные и переводят деньги на поддержку Украины.

Граждан пугают сроком до 20 лет тюрьмы за государственную измену и предлагают нехитрым способом решить эту проблему.

"После этого мошенники подключают "службу безопасности банка" и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные клиента", — отметили в банке.

В финансовом учреждении призывают граждан соблюдать бдительность, в случае если им позвонили мошенники следует незамедлительно прекратить разговор.