Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
Преступники звонят своим потенциальным жертвам и представляются сотрудниками ФСБ. Они заявляют, что у них украли банковские данные и переводят деньги на поддержку Украины.
Граждан пугают сроком до 20 лет тюрьмы за государственную измену и предлагают нехитрым способом решить эту проблему.
"После этого мошенники подключают "службу безопасности банка" и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные клиента", — отметили в банке.
В финансовом учреждении призывают граждан соблюдать бдительность, в случае если им позвонили мошенники следует незамедлительно прекратить разговор.
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