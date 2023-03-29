Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкий хлопок, который был слышен в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона поспешил успокоить жителей, заявив, что хлопок связан с переходом на сверхзвуковой режим полета российских летчиков.

Жители района Западный в Ростове-на-Дону слышали хлопок, что вынудило Голубева прокомментировать ситуацию.