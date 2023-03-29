Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкий хлопок, который был слышен в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона поспешил успокоить жителей, заявив, что хлопок связан с переходом на сверхзвуковой режим полета российских летчиков.
Жители района Западный в Ростове-на-Дону слышали хлопок, что вынудило Голубева прокомментировать ситуацию.
Песков назвал противостояние России и Запада «войной в широком смысле слова»
Необходимо сплотиться вокруг президента
«Роснефть» увеличит поставки нефти в Индию
Стороны рассматривают возможность взаиморасчета в национальных валютах
Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли
В исследовании помогли аэростаты
Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения
Пижма растет и в России