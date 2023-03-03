Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о введении военного положения в некоторых регионах страны не принималось.
Заявление последовало после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с указанной инициативой после атаки террористов на Брянскую область.
"Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось", — отметил Песков.
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