Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 75,4729
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 80,1897
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:24

Песков: военного положения в ряде регионов РФ не вводилось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о введении военного положения в некоторых регионах страны не принималось.

Заявление последовало после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с указанной инициативой после атаки террористов на Брянскую область.

"Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось", — отметил Песков.

Мир

IRNA: глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран

Его встретил зам главы ОАЭИ Бехруз Камалванди

Читать полностью

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

По направлению н.п. Кухарово выпустили восемь снарядов калибром 155 мм

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости