Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаврова заявила, что Москва внимательно отслеживает информацию о том, что Сербия якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии", — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что данная информация слишком серьезная, чтобы на нее реагировать прямо сейчас — необходимо опираться на факты.