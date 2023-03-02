Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаврова заявила, что Москва внимательно отслеживает информацию о том, что Сербия якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии", — отметила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что данная информация слишком серьезная, чтобы на нее реагировать прямо сейчас — необходимо опираться на факты.
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