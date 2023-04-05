Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что ее приемный 15-летний сын из Донбасса использует фразы, внушенные украинской пропагандой. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

У ребенка еще сохранились воспоминания о прежней жизни, он бегает за младшими детьми омбудсмена и говорит: "Съем москаленка".

Женщина отмечает, что это связано с пропагандой, которая на протяжении восьми лет действовала на Украине.

Напомним, летом 2022 года Львова-Белова сообщила, что усыновила подростка, который ранее жил а Мариуполе.