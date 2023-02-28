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  • Опубликована сегодня в 20:37

Экс советник главы Пентагона: Зеленский сбежит в Майами

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Майами. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале.

По мнению эксперта, это может произойти в ближайшее время, после того, как Вашингтон перестанет поддерживает киевский режим.

"Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что начнет жить где-то в пригороде Майами", — убежден Макгрегор.

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