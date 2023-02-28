Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Майами. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале.

По мнению эксперта, это может произойти в ближайшее время, после того, как Вашингтон перестанет поддерживает киевский режим.