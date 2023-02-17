Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона по поводу его слов о невозможности победы России в борьбе с киевским режимом.
"Россия не может и не должна выиграть эту войну против Украины", — отметил Макрон на своей странице в социальной сети.
Читатели паблика Макрона удивились подобному заявлению. Пользователи утверждают, что стремление нанести поражение ядерной державе — это безумие.
Кроме того, читатели Макрона отметили, что агрессия НАТО против России неминуемо потерпит неудачу.
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