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  • Опубликована сегодня в 22:51

Президент Франции подвергся критике в своих социальных сетях

Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона по поводу его слов о невозможности победы России в борьбе с киевским режимом.

"Россия не может и не должна выиграть эту войну против Украины", — отметил Макрон на своей странице в социальной сети.

Читатели паблика Макрона удивились подобному заявлению. Пользователи утверждают, что стремление нанести поражение ядерной державе — это безумие.

Кроме того, читатели Макрона отметили, что агрессия НАТО против России неминуемо потерпит неудачу.

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