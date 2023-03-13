В Государственную думу России внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом сообщает в электронной базе документов законодательного органа.
В 2024 году будут призывать в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.
Граждане, которым 18 лет исполнится после 1 января 2024 года, смогут пройти срочную службу по собственному желанию ранее наступления требуемого возраста.
"При этом законопроектом для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе, и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти военную службу по призыву, если у них есть такое желание", — отмечается в пояснительной записке.
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