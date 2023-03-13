В Государственную думу России внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом сообщает в электронной базе документов законодательного органа.

В 2024 году будут призывать в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.

Граждане, которым 18 лет исполнится после 1 января 2024 года, смогут пройти срочную службу по собственному желанию ранее наступления требуемого возраста.