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  • Опубликована сегодня в 13:35

Министр экономики Армении: в 2022 году в страну въехали 110 тыс. граждан России

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что в 2022 году в республику прибыли около 110 тыс. граждан России. Об этом сообщает "Ведомости".

"Чистая релокация за 2022 год — примерно 108 000-110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", — отметил министр.

Кроме того, в государстве было открыто порядка 2,5 тыс. юридических лиц, а также 4 тыс. индивидуальных предпринимательств.

В среднем в Армении бизнес открывают до 500 предпринимателей в год. Премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что граждане России положительно повлияли на экономику страны.

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