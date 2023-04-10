Умные бомбы JDAM, которые были поставлены украинским боевикам, могут не работать из-за российских систем РЭБ. Об этом сообщает NBC News.

Устройства могут вызывать сбои снарядов с системой наведения. Журналисты сделали подобные выводы на основе документов из возможной утечки Пентагона.

Высокоточные бомбы столкнулись с проблемами с сигналом GPS. Было сделано предположение, что причиной тому стали российские РЭБ.