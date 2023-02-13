Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал президента России Владимира Путина жетским профессионалом. Об этом он сообщили в интервью Public Broadcasting Service.

"Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", — отметил Болтон.

Впервые Болтон встретился с Путиным в конце 2001 года, а последняя встреча состоялась в 2019 год. Эксперт не заметил, что за это время российский лидер изменился.