В Министерстве обороны России заявили, что 16 февраля из плена был возвращен 101 российский военнослужащий.

В настоящее время всем освобожденным военным оказывается необходимая медицинская помощь.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военные будут транспортированы в Москву для дальнейшего лечения.