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  • Опубликована сегодня в 21:06

Из украинского плены освободили 101 военнослужащего

В Министерстве обороны России заявили, что 16 февраля из плена был возвращен 101 российский военнослужащий.

В настоящее время всем освобожденным военным оказывается необходимая медицинская помощь.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военные будут транспортированы в Москву для дальнейшего лечения.

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