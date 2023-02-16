В Министерстве обороны России заявили, что 16 февраля из плена был возвращен 101 российский военнослужащий.
В настоящее время всем освобожденным военным оказывается необходимая медицинская помощь.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военные будут транспортированы в Москву для дальнейшего лечения.
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.